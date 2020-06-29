Бортпроводницы нескольких авиакомпаний раскрыли самые раздражающие поступки туристов в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает Insider.
Прежде всего стюардессы обратили внимание на то, что у путешественников нередко возникают проблемы в процессе использования средств индивидуальной защиты: кто-то не может их правильно надеть, кто-то снимает во время полета, а кто-то наотрез отказывается носить.
«Всегда на борту есть пассажир, который считает, что правила к нему не относятся»,
— рассказала бортпроводница американской авиалинии.
Вдобавок к этому собеседницы издания сообщили о том, что многие пассажиры пренебрегают нормами гигиены. К примеру, некоторые не используют антисептики, а другие постоянно касаются лица грязными руками.
Бортпроводниц также выводит из себя ситуация, когда путешественники слишком часто просят забрать у них мусор, — это увеличивает частоту контактов, а значит, повышает риск распространения инфекций. Стюардессы советуют оставлять весь мусор у себя до тех пор, пока члены экипажа не пройдут по салону и сами не заберут его.
«Мойте руки, относитесь ко всем доброжелательно и никогда не кричите на стюардесс»,
— заключила одна из бортпроводниц.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стюардесса назвала самую ужасную привычку пассажиров.