Бортпроводницы нескольких авиакомпаний раскрыли самые раздражающие поступки туристов в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает Insider.

Прежде всего стюардессы обратили внимание на то, что у путешественников нередко возникают проблемы в процессе использования средств индивидуальной защиты: кто-то не может их правильно надеть, кто-то снимает во время полета, а кто-то наотрез отказывается носить.

«Всегда на борту есть пассажир, который считает, что правила к нему не относятся»,

— рассказала бортпроводница американской авиалинии.

Вдобавок к этому собеседницы издания сообщили о том, что многие пассажиры пренебрегают нормами гигиены. К примеру, некоторые не используют антисептики, а другие постоянно касаются лица грязными руками.

Бортпроводниц также выводит из себя ситуация, когда путешественники слишком часто просят забрать у них мусор, — это увеличивает частоту контактов, а значит, повышает риск распространения инфекций. Стюардессы советуют оставлять весь мусор у себя до тех пор, пока члены экипажа не пройдут по салону и сами не заберут его.

«Мойте руки, относитесь ко всем доброжелательно и никогда не кричите на стюардесс»,

— заключила одна из бортпроводниц.