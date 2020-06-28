Иностранцам бесплатно переоформят визы в Россию 

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Иностранные граждане, которые отменили поездки в Россию из-за пандемии коронавируса, смогут бесплатно повторно оформить визу. Об этом сообщает "Коммерсант".

По словам замглавы МИД России Евгения Иванова, это коснется иностранцев, которые оформили визу с середины марта, но не посетили страну. Многие из них планировали поездки по работе.