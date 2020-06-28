Иностранцам бесплатно переоформят визы в Россию 

Иностранные граждане, которые отменили поездки в Россию из-за пандемии коронавируса, смогут бесплатно повторно оформить визу. Об этом сообщает "Коммерсант".
По словам замглавы МИД России Евгения Иванова, это коснется иностранцев, которые оформили визу с середины марта, но не посетили страну. Многие из них планировали поездки по работе.
«Российские нормативные правовые акты не предусматривают возможности продления визы, если она оформлена, но не использована. Было бы неправильно игнорировать эту проблему, но надо понимать и требования законодательства, в рамках которого возможен поиск ее решения. Сама по себе виза является ведь документом с ограниченным сроком действия», — сообщил Евгений Иванов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что перечислены условия въезда россиян в 122 страны.