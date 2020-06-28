Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Иностранцам бесплатно переоформят визы в Россию 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Иностранцам бесплатно переоформят визы в Россию
Фото: depositphotos.com
Иностранные граждане, которые отменили поездки в Россию из-за пандемии коронавируса, смогут бесплатно повторно оформить визу. Об этом сообщает "Коммерсант".
По словам замглавы МИД России Евгения Иванова, это коснется иностранцев, которые оформили визу с середины марта, но не посетили страну. Многие из них планировали поездки по работе.
«Российские нормативные правовые акты не предусматривают возможности продления визы, если она оформлена, но не использована. Было бы неправильно игнорировать эту проблему, но надо понимать и требования законодательства, в рамках которого возможен поиск ее решения. Сама по себе виза является ведь документом с ограниченным сроком действия», — сообщил Евгений Иванов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что перечислены условия въезда россиян в 122 страны.
Видео дня. Города с самой вкусной едой
Новости путешествий , Евгений Иванов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичи массово уезжают отдыхать
Москвичи массово уезжают отдыхать
Любимый курорт отказался принимать россиян
Любимый курорт отказался принимать россиян
«Голодные бунты»: что происходит на курортах Египта
«Голодные бунты»: что происходит на курортах Египта
Видео
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
00:16
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
Новости путешествий
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Самые мистические заброшки мира
11:10
Самые мистические заброшки мира
Новости путешествий
Дайверы показали подводную жизнь на затонувшем пароме
01:22
Дайверы показали подводную жизнь на затонувшем пароме
Новости путешествий
Город, ставший современной Атлантидой
06:31
Город, ставший современной Атлантидой
Новости путешествий
Для кого в июне откроется Турция
00:21
Для кого в июне откроется Турция
Новости путешествий
В каких странах летом не ждут туристов из России
01:37
В каких странах летом не ждут туристов из России
Новости путешествий
Города мира, где готовят так, что пальчики оближешь
03:13
Города мира, где готовят так, что пальчики оближешь
Новости путешествий
Первые туристы полетели в Сочи из Москвы
03:20
Первые туристы полетели в Сочи из Москвы
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение