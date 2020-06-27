Перечислены условия въезда россиян в 122 страны 

На портале Ростуризма появился список стран, въезд в которые для туристов из России пока остается закрытым в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

В списке представлены 122 государства, а также указана детальная информация. Планирующие путешествия люди могут узнать ориентировочные даты открытия границ с той или иной страной, какие санитарно-ограничительные меры в них действуют, какие правила установлены для въезда граждан других государств и другую важную информацию.

На портале можно найти «Действующие ограничения по въезду в иностранные государства» для посещения: Австралии, Австрии, Азербайджана, Албании, Алжира, Андорры, Аргентины, Армении, Бангладеш, Бахрейна, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Венесуэлы, Восточного Тимора, Вьетнама, Гаити, Гайаны, Гватемалы, Германии, Гондураса, Греции, Грузии, Дании, Джибути, Доминиканской Республики, Египта, Зимбабве, Йемена, Израиля, Индии, Индонезии, Иордании, Ирака, Ирана, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Казахстана, Камбоджи, Канады, Катара, Кении, Кипра, Киргизии, Китая, КНДР, Колумбии, Конго, Южной Кореи, Коста-Рики, Кубы, Кувейта, Лаоса, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мавритании, Малайзии, Мальдивских островов, Мальты, Марокко, Мексики, Молдовы, Монголии, Мьянмы, Намибии, Непала, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Пакистана, Панамы, Папуа — Новой Гвинеи, Парагвая, Перу, Польши, Португалии, Руанды, Румынии, Саудовской Аравии, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Сирии, Словакии, Словении, Судана, США, Таджикистана, Таиланда, Танзании, Туниса, Турции, Уганды, Узбекистана, Украины, Филиппин, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланки, Эквадора, Эстонии, Эфиопии, ЮАР, Ямайки и Японии.