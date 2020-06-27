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Изменились требования к российским туристам, отдыхающим в санаториях 

Диана Товсепова 4 часа назад
В РФ изменились правила для отдыха на курортах
Фото: depositphotos.com
Российские туристы, решившие отдохнуть в санаториях с медлицензией теперь должны будут предъявить не справку об отрицательном результате теста на коронавирус, а другой документ.
В частности, на сайте Роспотребнадзора опубликовали изменения в рекомендациях о работе санаториев, согласно которым отдыхающие должны будут предъявить документ о том, что они в течении двух недель до заезда не контактировали с заболевшими COVID-19.
Кроме того, теперь гостей не являющихся родственниками и сожителями можно будет заселять в номер и по двое, а не только по одному, как рекомендовалось ранее.
При этом в санаториях разрешили и групповые процедуры при условии соблюдения социальной дистанции.
Ранее "Рамблер" рассказывал об условиях въезда россиян в 122 страны.
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