В РФ изменились правила для отдыха на курортах

Российские туристы, решившие отдохнуть в санаториях с медлицензией теперь должны будут предъявить не справку об отрицательном результате теста на коронавирус, а другой документ.

В частности, на сайте Роспотребнадзора опубликовали изменения в рекомендациях о работе санаториев, согласно которым отдыхающие должны будут предъявить документ о том, что они в течении двух недель до заезда не контактировали с заболевшими COVID-19.

Кроме того, теперь гостей не являющихся родственниками и сожителями можно будет заселять в номер и по двое, а не только по одному, как рекомендовалось ранее.

При этом в санаториях разрешили и групповые процедуры при условии соблюдения социальной дистанции.