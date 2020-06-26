Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российских туристов застрахуют от коронавируса 

Диана Товсепова 4 часа назад
Русских туристов застрахуют от коронавируса
Фото: depositphotos.com
Популярный в РФ туроператор «Интурист» предложит клиентам новую услугу — «Гарантия компенсации отмены тура без ФПР по COVID». Это поможет сберечь деньги туристов в ситуации пандемии коронавирусной инфекции.
В компании пояснили, что будут возвращать клиентам стоимость тура, если перед поездкой они заразятся COVID-19.
Цены на эту услугу будут зависеть от стоимости тура. Так, для туров до 50 тысяч рублей страховка будет стоить 750 рублей, для туров до 100 тыс. руб. — 1,5 тыс. руб., для туров до 150 тыс. руб. — 2 тыс. 250 руб., для туров более 200 тыс. руб. — 3 тыс. руб.
Ранее "Рамблер" сообщал, что любимый россиянами курорт отказался принимать граждан РФ.
Видео дня. Города с самой вкусной едой
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимый курорт отказался принимать россиян
Любимый курорт отказался принимать россиян
Что творится на сочинских пляжах на самом деле
Что творится на сочинских пляжах на самом деле
Отдых в Крыму оказался слишком дорогим для россиян
Отдых в Крыму оказался слишком дорогим для россиян
Видео
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
00:16
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
Новости путешествий
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Самые мистические заброшки мира
11:10
Самые мистические заброшки мира
Новости путешествий
Дайверы показали подводную жизнь на затонувшем пароме
01:22
Дайверы показали подводную жизнь на затонувшем пароме
Новости путешествий
Город, ставший современной Атлантидой
06:31
Город, ставший современной Атлантидой
Новости путешествий
Для кого в июне откроется Турция
00:21
Для кого в июне откроется Турция
Новости путешествий
Города мира, где готовят так, что пальчики оближешь
03:13
Города мира, где готовят так, что пальчики оближешь
Новости путешествий
Первые туристы полетели в Сочи из Москвы
03:20
Первые туристы полетели в Сочи из Москвы
Новости путешествий
Какие справки нужны для отдыха в Крыму
01:31
Какие справки нужны для отдыха в Крыму
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение