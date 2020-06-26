Русских туристов застрахуют от коронавируса

Популярный в РФ туроператор «Интурист» предложит клиентам новую услугу — «Гарантия компенсации отмены тура без ФПР по COVID». Это поможет сберечь деньги туристов в ситуации пандемии коронавирусной инфекции.

В компании пояснили, что будут возвращать клиентам стоимость тура, если перед поездкой они заразятся COVID-19.

Цены на эту услугу будут зависеть от стоимости тура. Так, для туров до 50 тысяч рублей страховка будет стоить 750 рублей, для туров до 100 тыс. руб. — 1,5 тыс. руб., для туров до 150 тыс. руб. — 2 тыс. 250 руб., для туров более 200 тыс. руб. — 3 тыс. руб.