Часть санаториев и отелей на российских курортах оказалась не готова к приему отдыхающих. Старт полноценного туристического сезона намечен на 1 июля, но не все здравницы и гостиницы смогут открыться из-за новых требований Роспотребнадзора , которые были предъявлены к отельерам. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные "Опоры России".

Издание отметило, что сейчас в Сочи работают 20 из 65 здравниц, в Татарстане — две из 50, в Кавказских Минеральных Водах — шесть из 120. В Краснодарском крае функционируют порядка 90 объектов из более чем 200, имеющихся в регионе.

В Ставрополье открыты всего 30 из 124. В Крыму же лишь половина отелей подтвердила готовность к старту туристического сезона.

Эксперты отмечают, что такая статистика обусловлена тем, что у отельеров случаются сложности с закупкой оборудования, проведением массового тестирования и поиском новых сотрудников. Тяжелее всего приходится маленьким отелям, считают специалисты.