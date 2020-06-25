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Часть санаториев оказалась не готова к приему россиян 

Стелла Шмель 2 часа назад
Часть санаториев и отелей на российских курортах оказалась не готова к приему отдыхающих. Старт полноценного туристического сезона намечен на 1 июля, но не все здравницы и гостиницы смогут открыться из-за новых требований Роспотребнадзора, которые были предъявлены к отельерам. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные "Опоры России".
Издание отметило, что сейчас в Сочи работают 20 из 65 здравниц, в Татарстане — две из 50, в Кавказских Минеральных Водах — шесть из 120. В Краснодарском крае функционируют порядка 90 объектов из более чем 200, имеющихся в регионе.
В Ставрополье открыты всего 30 из 124. В Крыму же лишь половина отелей подтвердила готовность к старту туристического сезона.
Эксперты отмечают, что такая статистика обусловлена тем, что у отельеров случаются сложности с закупкой оборудования, проведением массового тестирования и поиском новых сотрудников. Тяжелее всего приходится маленьким отелям, считают специалисты.
Отмечается, что "Коммерсанту" в Роспотребнадзоре ситуацию прокомментировали, сказав, что рекомендации не раз корректировались по просьбе бизнеса и Ростуризма.
Ранее "Рамблер" писал, что в "Аэрофлоте" нашли способ летать за границу.
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Новости путешествий , Видео , Ростуризм , Аэрофлот , Роспотребнадзор
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