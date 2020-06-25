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В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу 

Стелла Шмель 1 час назад
Компания "Аэрофлот" продолжает осуществлять международные авиарейсы. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на представителей трех авиакомпаний.
По их словам, самолеты "Аэрофлота", несмотря на запрет на осуществление международных пассажирских рейсов, продолжает летать во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив.
Как сообщают источники, эти рейсы оформляют как грузовые и на них продают билеты. Любопытно, что со второй недели июня рейсов стало больше — во все обозначенные направления, кроме столиц Тель-Авива и Сеула, летать самолеты стали два раза в неделю. Кроме того, добавились полеты в Ниццу, Барселону и Рим.
В Евросоюзе сейчас пускают тех, у кого есть вид на жительство. Соответственно, и купить билет на самолет могут только те, кто имеет право на въезд в эти страны.
Стоимость билетов существенно выше, чем на аналогичные по продолжительности перелеты внутри России. Самый дешевый билет без багажа обойдется в 17 тысяч рублей (рейс в Рим).
Ранее "Рамблер" писал, что стали известны правила отдыха на пляжах Крыма.
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Новости путешествий , Видео , ЕС , Аэрофлот
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