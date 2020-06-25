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Стали известны правила отдыха на пляжах Крыма 

Стелла Шмель 2 часа назад
Стали известны правила отдыха на пляжах Крыма
Фото: depositphotos.com
В Крыму туристический сезон официально стартует 1 июля. На местных пляжах, в связи с пандемией, будет действовать несколько правил. Самый популярный вопрос у отдыхающих — нужны ли будут на пляже маски? В пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма со ссылкой на Вадима Волченко ответили, что нет, масочный режим не будет действовать на местных пляжах.
Вместо этого будут установлены информационные щиты с памятками о коронавирусе. Кроме того, пляжные шезлонги будут установлены на расстояние не ближе, чем на 1,5-2 метра, а пляжный инвентарь будет регулярно дезинфицироваться.
Ранее "Рамблер" писал, что назван российский курорт с самым теплым морем.
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