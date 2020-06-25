Стали известны правила отдыха на пляжах Крыма 

В Крыму туристический сезон официально стартует 1 июля. На местных пляжах, в связи с пандемией, будет действовать несколько правил. Самый популярный вопрос у отдыхающих — нужны ли будут на пляже маски? В пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма со ссылкой на Вадима Волченко ответили, что нет, масочный режим не будет действовать на местных пляжах.

Вместо этого будут установлены информационные щиты с памятками о коронавирусе. Кроме того, пляжные шезлонги будут установлены на расстояние не ближе, чем на 1,5-2 метра, а пляжный инвентарь будет регулярно дезинфицироваться.