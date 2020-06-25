Города мира, где готовят так, что пальчики оближешь 

Смотрите ролик и узнайте о городах, в которых непременно нужно побывать гурманам. Путешествия предполагают знакомство не только с историческими объектами и современными достопримечательностями, но и с местной кухней. Опытные туристы говорят, что на планете есть уголки, где обязательно нужно продегустировать оригинальные блюда, иначе знакомство со страной или городом не будет полноценным. Видео расскажет о городах, где готовят идеально.