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Города мира, где готовят так, что пальчики оближешь 

Елена Красовская 3 часа назад
Смотрите ролик и узнайте о городах, в которых непременно нужно побывать гурманам. Путешествия предполагают знакомство не только с историческими объектами и современными достопримечательностями, но и с местной кухней. Опытные туристы говорят, что на планете есть уголки, где обязательно нужно продегустировать оригинальные блюда, иначе знакомство со страной или городом не будет полноценным. Видео расскажет о городах, где готовят идеально.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему в самом чистом озере в мире запрещено купаться.
Новости путешествий , Видео
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