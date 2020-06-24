Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему в самом чистом озере в мире запрещено купаться 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Почему в самом чистом озере запрещено купаться
Фото: depositphotos.com
Голубое озеро находится на Южном острове Новой Зеландии. «Рамблер» расскажет, что известно о самом чистом в мире озере.
Голубое озеро расположено в Национальном парке Нельсон-Лейкс на Южном острове. Оно наполняется за счет вод близлежащего озера Констанс. Ученые предполагают, что озеро образовалось 7 500 лет назад, и с тех пор хранит первозданную чистоту.
Голубое озеро настолько чисто, что даже в самом глубоком месте сквозь толщу воды можно в мельчайших деталях рассмотреть его дно. По результатам исследований, проведенного в 2011 году Национальным институтом Новой Зеландии водных и атмосферных исследований, видимость в озере составляет 80 метров. Это означает, что вода по показателю оптической прозрачности сравнима с дистиллированной водой. За свою уникальность озеро получило неофициальное название «Божья ванна».
Однако, несмотря на то, что вода в нем кристально чистая, купание в озере из природоохранных соображений строго запрещено. Лишь однажды с разрешения Департамента охраны природы Новой Зеландии фотографу-дайверу было позволено погрузиться в его воды.
Видео дня. Какие справки нужны для отдыха в Крыму
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы условия допуска туристов в Европу
Названы условия допуска туристов в Европу
Лучшие курорты СССР, куда было тяжело попасть
Лучшие курорты СССР, куда было тяжело попасть
Российские санатории терпят огромные убытки
Российские санатории терпят огромные убытки
Видео
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Для кого в июне откроется Турция
00:21
Для кого в июне откроется Турция
Новости путешествий
Первые туристы полетели в Сочи из Москвы
03:20
Первые туристы полетели в Сочи из Москвы
Новости путешествий
Какие справки нужны для отдыха в Крыму
01:31
Какие справки нужны для отдыха в Крыму
Новости путешествий
Сколько стоит перелет в Крым
00:38
Сколько стоит перелет в Крым
Новости путешествий
Москвичи ринулись на пляжи без масок
05:22
Москвичи ринулись на пляжи без масок
Новости путешествий
Выяснилось, как защититься от COVID-19 в самолете
00:57
Выяснилось, как защититься от COVID-19 в самолете
Новости путешествий
Россияне сочли поездки в отпуск опасными
05:27
Россияне сочли поездки в отпуск опасными
Новости путешествий
Россияне массово отменяют брони в санаториях Сочи
03:11
Россияне массово отменяют брони в санаториях Сочи
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение