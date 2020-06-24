Почему в самом чистом озере запрещено купаться

Голубое озеро находится на Южном острове Новой Зеландии. «Рамблер» расскажет, что известно о самом чистом в мире озере.

Голубое озеро расположено в Национальном парке Нельсон-Лейкс на Южном острове. Оно наполняется за счет вод близлежащего озера Констанс. Ученые предполагают, что озеро образовалось 7 500 лет назад, и с тех пор хранит первозданную чистоту.

Голубое озеро настолько чисто, что даже в самом глубоком месте сквозь толщу воды можно в мельчайших деталях рассмотреть его дно. По результатам исследований, проведенного в 2011 году Национальным институтом Новой Зеландии водных и атмосферных исследований, видимость в озере составляет 80 метров. Это означает, что вода по показателю оптической прозрачности сравнима с дистиллированной водой. За свою уникальность озеро получило неофициальное название «Божья ванна».

Однако, несмотря на то, что вода в нем кристально чистая, купание в озере из природоохранных соображений строго запрещено. Лишь однажды с разрешения Департамента охраны природы Новой Зеландии фотографу-дайверу было позволено погрузиться в его воды.