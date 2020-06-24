Названы условия допуска туристов в Европу 

Европейские страны назвали условия, при которых в Шенгенскую зону и Скандинавию будут допущены туристы после того, как откроются границы. Проект рекомендаций разработан действующей страной-председателем ЕС Хорватией. Об этом сообщает Reuters.

В документе указано, что допуск будет разрешен туристам из стран, где ситуация с коронавирусом не хуже или лучше, чем в Европе. Оцениваться будет количество тестирований и другие показатели. К благополучным будут отнесены страны, в которых в течение 14 дней регистрируются 16-20 новых случаев коронавируса на 100 тысяч человек.

Россия, США, Мексика, Саудовская Аравия и большинство государств Южной Америки пока не попадают в список стран, жителям которых будут разрешены полеты в Европу. Но показатели будут пересматриваться каждые две недели.