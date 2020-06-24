Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы условия допуска туристов в Европу 

Екатерина Ёлкина 2 часа назад
Названы условия допуска туристов в Европу
Фото: depositphotos.com
Европейские страны назвали условия, при которых в Шенгенскую зону и Скандинавию будут допущены туристы после того, как откроются границы. Проект рекомендаций разработан действующей страной-председателем ЕС Хорватией. Об этом сообщает Reuters.
В документе указано, что допуск будет разрешен туристам из стран, где ситуация с коронавирусом не хуже или лучше, чем в Европе. Оцениваться будет количество тестирований и другие показатели. К благополучным будут отнесены страны, в которых в течение 14 дней регистрируются 16-20 новых случаев коронавируса на 100 тысяч человек.
Россия, США, Мексика, Саудовская Аравия и большинство государств Южной Америки пока не попадают в список стран, жителям которых будут разрешены полеты в Европу. Но показатели будут пересматриваться каждые две недели.
Ранее "Рамблер" писал о том, что россияне сочли поездки в отпуск опасными.
Видео дня. Какие справки нужны для отдыха в Крыму
Новости путешествий , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что творится на сочинских пляжах на самом деле
Что творится на сочинских пляжах на самом деле
Назван российский курорт с самым теплым морем
Назван российский курорт с самым теплым морем
Русские из Турции рассказали, что там творится
Русские из Турции рассказали, что там творится
Видео
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Для кого в июне откроется Турция
00:21
Для кого в июне откроется Турция
Новости путешествий
Первые туристы полетели в Сочи из Москвы
03:20
Первые туристы полетели в Сочи из Москвы
Новости путешествий
Какие справки нужны для отдыха в Крыму
01:31
Какие справки нужны для отдыха в Крыму
Новости путешествий
Сколько стоит перелет в Крым
00:38
Сколько стоит перелет в Крым
Новости путешествий
Москвичи ринулись на пляжи без масок
05:22
Москвичи ринулись на пляжи без масок
Новости путешествий
Выяснилось, как защититься от COVID-19 в самолете
00:57
Выяснилось, как защититься от COVID-19 в самолете
Новости путешествий
Россияне сочли поездки в отпуск опасными
05:27
Россияне сочли поездки в отпуск опасными
Новости путешествий
Россияне массово отменяют брони в санаториях Сочи
03:11
Россияне массово отменяют брони в санаториях Сочи
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение