Большинство российских любителей путешествия сходятся во мнении, что после отмены ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции, поездки внутри страны, а уж тем более отдых за границей все еще крайне опасны для здоровья. Об этом заявили специалисты сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, проведя исследования и поделившись результатами.

Для начала стоит отметить, что большая часть россиян (79% опрошенных) выразили готовность соблюдать масочно-перчаточный режим в самолетах и поездах, хотя и отметили, что это доставляет ужасный дискомфорт. Тем не менее, пойти на такие жертвы путешественники готовы. При этом респонденты считают, что обеспечивать пассажиров средствами защиты обязаны сами перевозчики.

При этом почти половина россиян (49%) убеждены, что опасность заражения коронавирусной инфекцией в путешествии все еще остается высокой. В поездках, по мнению туристов, необходимо максимально себя обезопасить, соблюдать все меры предосторожности и по возможности предпочесть авиаперелетам и железной дороге путешествия на личном транспорте.