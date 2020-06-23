Россияне массово отменяют брони в санаториях Сочи 

Туристы массово отменяют брони в санаториях Сочи после введенных Роспотребнадзором требований. Теперь россияне отдают предпочтение отдыху в отелях и частном секторе.

Причиной отмененных броней стала невозможность предоставить справки об отсутствии коронавируса и эпидокружении. Туристы жалуются на то, что в поликлиники приходится ходить по несколько раз, а в них регулярно огромные очереди.

Проблемы со справками приведут к тому, что многие санатории в Сочи так и не откроются. К примеру, «Русь», «Сочи» и «Дагомыс» начнут прием туристов не раньше осени. Об этом сообщает "Интерфакс".

Для открытия санаториям необходимо выполнить 130 требований Роспотребнадзора. Несмотря на то, что на федеральном уровне они носят рекомендательный характер, в Краснодарском крае их необходимо соблюдать.