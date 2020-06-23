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Россияне массово отменяют брони в санаториях Сочи 

Мира Маркина 2 часа назад
Туристы массово отменяют брони в санаториях Сочи после введенных Роспотребнадзором требований. Теперь россияне отдают предпочтение отдыху в отелях и частном секторе.
Причиной отмененных броней стала невозможность предоставить справки об отсутствии коронавируса и эпидокружении. Туристы жалуются на то, что в поликлиники приходится ходить по несколько раз, а в них регулярно огромные очереди.
Проблемы со справками приведут к тому, что многие санатории в Сочи так и не откроются. К примеру, «Русь», «Сочи» и «Дагомыс» начнут прием туристов не раньше осени. Об этом сообщает "Интерфакс".
Для открытия санаториям необходимо выполнить 130 требований Роспотребнадзора. Несмотря на то, что на федеральном уровне они носят рекомендательный характер, в Краснодарском крае их необходимо соблюдать.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россиянам понадобится три справки для заселения в санаторий.
Новости путешествий , Видео , Роспотребнадзор
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