Выяснилось, как защититься от COVID-19 в самолете

Эксперты рассказали, как путешествовать на самолете и при этом избежать заражения коронавирусом. Способы защиты были раскрыты в журнале Men's Journal.

По словам авторов издания, прежде всего необходимо обезопасить себя по пути в аэропорт:

«Лучший вариант — пусть вас отвезет тот, с кем вы живете. Но если вам придется воспользоваться общественным транспортом, сядьте сзади и попросите водителя открыть окна или включить кондиционер в режиме без рециркуляции, то есть забора воздуха снаружи»,

— посоветовал Дэвидсон Хэймер, доктор медицинских наук, специалист по инфекционным заболеваниям.

В аэропорту и других общественных местах путешественник должен постараться избегать лишнего контакта с поверхностями — с сенсорными экранами, билетными автоматами, турникетами, поручнями и кнопками лифтов. Если же вы прикоснулись к ним, нужно сразу же обработать руки антисептиком.

На борту самолета следует узнать у стюардессы о возможности занять место без соседей или у окна:

«В проходе существует большая вероятность движения воздуха, ведь по нему ходят бортпроводники и пассажиры»,

— пояснил Хэймер.

Другой эксперт, в свою очередь, рекомендовал пассажирам обработать свое сиденье антисептиком, поскольку вирус способен жить на его поверхности от двух часов до девяти дней. Для этого подойдут антибактериальные салфетки.

Специалист также посоветовал отказаться от перчаток и вместо этого регулярно использовать антисептик на спиртовой основе. А вот от масок отказываться не следует: по словам эксперта, они все же снижают риск распространения вируса.

Помимо этого, эксперт рекомендовал отказаться от употребления пищи на борту самолета:

«Так вы можете не только снять маску и вдохнуть частицы вируса, содержащиеся в воздухе, — вирус попадет на вашу еду (…). По этой причине некоторые авиакомпании сократили или приостановили подачу питания».

Самым опасным местом в самолете медики признали туалет, поскольку в нем человек находится в замкнутом пространстве: