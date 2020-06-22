Почему в пассажирских самолетах нет парашютов 

Около 80% населения земли страдает аэрофобией в той или иной степени. Страх перед полетом на самолете совершенно нормальный, и многие хотя бы раз задавались вопросом, почему при авиакатастрофе не предусмотрены парашюты, которые могут спасти жизни сотни людей. "Рамблер" узнал, почему на рейсах пассажирам не выдают парашют.

Нет подготовки

Чтобы прыгнуть с парашютом, люди тратят большое количество времени, учатся правильно действовать в экстренных ситуациях, изучают механику приземления. И то эти люди прыгают с инструкторами. Человек, который возьмет рюкзак с парашютом впервые в жизни, не сможет справится с ним. Начиная от того, как закреплять его, и заканчивая тем, в какой момент нужно раскрывать.

Толпа людей

В некоторых самолетах количество мест достигает 800, а дверей в нем всего 10. При этом, прыгать с парашютом нужно из самой последней двери, так как, если вы выпрыгнете из других, можете врезаться в двигатель или крыло самолета. Сложно даже представить, какая давка образуется около аварийных выходов из людей, которые захотят как можно быстрее прыгнуть с парашютом и спасти себе жизнь. Если они будут уверены в том, что с ними все будет хорошо, некоторые не упустят возможность прихватить с собой из салона ценные вещи. Такое большое количество людей просто не успеет покинуть самолет до того, как он упадет.

Нет условий

Самолет летит на высоте 10-12 километров. На ней человек просто физически не может дышать. Даже, если вы решите выпрыгнуть из самолета, вам придется разгерметизировать дверь. На такой высоте вы будете дышать около 30 секунд. Кроме того, самолет летит и падает на большой скорости. Если человек решит выпрыгнуть из лайнера, он просто разобьется об воздух. Пожалуй, невозможность преодоления законов физики, одна из ключевых причин, почему в самолетах нет парашютов для пассажиров.