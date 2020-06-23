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Россияне смогут вернуть деньги за отмену поезда 

Мира Маркина 4 часа назад
Россияне смогут вернуть деньги за отмену поезда
Фото: depositphotos.com
Россияне смогут вернуть деньги за отмену поезда, произошедшую на фоне введения режима ЧС, или использовать проездные документы в течение 12 месяцев. Об этом сообщается в постановлении правительства, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В данном документе обозначены условия перевозки граждан железнодорожным транспортом при угрозе возникновения и (или) отдельных ЧС, введении режима повышенной готовности или ЧС на всей территории РФ либо на ее части.
При отмене поезда в одном из указанных случаев пассажир имеет право потребовать возврата денежных средств или осуществить поездку в вагоне того же типа и класса не позднее 12 месяцев.
Согласно постановлению, компания-перевозчик должна разместить информацию об отмене поезда и инструкцию для пассажиров в интернете.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россиянам рассказали, как сэкономить на поездках.
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