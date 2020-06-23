Россияне смогут вернуть деньги за отмену поезда, произошедшую на фоне введения режима ЧС, или использовать проездные документы в течение 12 месяцев. Об этом сообщается в постановлении правительства, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В данном документе обозначены условия перевозки граждан железнодорожным транспортом при угрозе возникновения и (или) отдельных ЧС, введении режима повышенной готовности или ЧС на всей территории РФ либо на ее части.

При отмене поезда в одном из указанных случаев пассажир имеет право потребовать возврата денежных средств или осуществить поездку в вагоне того же типа и класса не позднее 12 месяцев.

Согласно постановлению, компания-перевозчик должна разместить информацию об отмене поезда и инструкцию для пассажиров в интернете.