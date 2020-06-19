Россиянам рассказали, как сэкономить на поездках 

По словам специалиста, для экономии денег россиянам лучше обратиться к туроператорам. Часто их цены ниже, чем те, которые человек находит самостоятельно. Туристические агенства знают о более выгодных предложениях, а также предлагают перелеты на чартерных рейсах.

«Стоимость тура в Краснодарский край или Крым в среднем составляет 20-25 тысяч рублей на человека с перелетом. Есть операторы, которые предлагают даже дешевле», — рассказал Дмитрий Горин.

Кроме того, он отметил, что в июне авиакомпании предлагают 50-процентные скидки. Самолеты еще не заполнены туристами, а отели только начинают бронировать номера.