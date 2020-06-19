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Россиянам рассказали, как сэкономить на поездках 

Анастасия Иванова 47 минут назад
Россиянам рассказали, как сэкономить на поездках
Фото: depositphotos.com
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал, как можно сэкономить на поездках летом 2020 года. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1».
По словам специалиста, для экономии денег россиянам лучше обратиться к туроператорам. Часто их цены ниже, чем те, которые человек находит самостоятельно. Туристические агенства знают о более выгодных предложениях, а также предлагают перелеты на чартерных рейсах.
«Стоимость тура в Краснодарский край или Крым в среднем составляет 20-25 тысяч рублей на человека с перелетом. Есть операторы, которые предлагают даже дешевле», — рассказал Дмитрий Горин.
Кроме того, он отметил, что в июне авиакомпании предлагают 50-процентные скидки. Самолеты еще не заполнены туристами, а отели только начинают бронировать номера.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названа опасность купания в море.
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Новости путешествий , Дмитрий Горин , Ассоциация туроператоров России
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