Названа опасность купания в море 

Британские ученые выяснили, какие опасности подстерегают любителей купаться в море. Исследование опубликовано в журнале Water Research.

Так, по словам специалистов, любители плавать в морской воде чаще жалуются на появление респираторных и инфекционных заболеваний.

Были опрошены более 2600 человек, часто отдыхающих на море в Англии и Уэльсе. Оказалось, что 24 процента из них замечали у себя симптомы респираторных инфекций, заболеваний глаз, ушей и кожи. Из тех, кто опасается плавать в море, только семь процентов пожаловались на аналогичные проблемы.

В исследовании говорится, что у любителей моря в три раза выше риск возникновения кожных и ушных болезней. Однако врачи не подтвердили у купальщиков высокий риск появления желудочно-кишечных и респираторных заболеваний.

Ученые отметили, что отдых у воды положительно сказывается на здоровье людей, но нужно внимательно относиться к выбору места отдыха. Водоемы должны быть чистыми.