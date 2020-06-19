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Названа опасность купания в море 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Названа опасность купания в море
Фото: depositphotos.com
Британские ученые выяснили, какие опасности подстерегают любителей купаться в море. Исследование опубликовано в журнале Water Research.
Так, по словам специалистов, любители плавать в морской воде чаще жалуются на появление респираторных и инфекционных заболеваний.
Были опрошены более 2600 человек, часто отдыхающих на море в Англии и Уэльсе. Оказалось, что 24 процента из них замечали у себя симптомы респираторных инфекций, заболеваний глаз, ушей и кожи. Из тех, кто опасается плавать в море, только семь процентов пожаловались на аналогичные проблемы.
В исследовании говорится, что у любителей моря в три раза выше риск возникновения кожных и ушных болезней. Однако врачи не подтвердили у купальщиков высокий риск появления желудочно-кишечных и респираторных заболеваний.
Ученые отметили, что отдых у воды положительно сказывается на здоровье людей, но нужно внимательно относиться к выбору места отдыха. Водоемы должны быть чистыми.
«Чем больше вредных бактерий присутствует в воде, тем выше риск жалоб на боли в животе и диареи в будущем», — написали эксперты.
Ранее "Рамблер" сообщал, что предсказаны сроки возобновления полетов за границу.
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