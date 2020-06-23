Раскрыт набор вещей, необходимый для пляжного отдыха 

Туристы из разных стран мира составили список самых необходимых вещей для пляжного отдыха. Своими рекомендациями они поделились на портале Reddit.

К примеру, один пользователь посоветовал брать с собой стул-рюкзак с удобной спинкой для того, чтобы не брать в аренду шезлонг. По мнению другого пользователя, крайне важно брать с собой лопатку для нанесения крема на спину (в том случае, если вы загораете в одиночестве). Третий путешественник порекомендовал захватить охладитель для кемпинга, в котором будут лежать банки пива:

«А если серьезно, лучше взять с собой небольшую медицинскую сумку на случай, если с вами что-то случится — почувствуете тошноту или порежетесь осколками на песке»,

— пояснил пользователь с ником Danuschwabenrember.

Помимо прочего, юзеры советовали брать с собой тонкий шейный платок, мячи и карты. Первый потребуется для того, чтобы не обгореть на солнце, а последние для веселого досуга.

«А я беру с собой поддельную банку содовой, чтобы положить ключи, кошелек или наличные деньги»,

— раскрыл свой лайфхак haysu-christo.