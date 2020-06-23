Появились новые данные о рейсах из РФ за границу

Все новости на карте

Росавиация проработала предложения по возобновлению рейсов из России за рубеж, которые были приостановлены на фоне ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. Данные об этом появились у авиавластей, передает РИА Новости.

«Они (предложения по запуску международного авиасообщения — прим. ред.) направлены на рассмотрение в правительство»,

— пояснил источник.

Однако никаких точных дат и решений по данному вопросу в настоящий момент нет.