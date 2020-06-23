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Появились новые данные о возобновлении рейсов из России за рубеж 

Мира Маркина 1 час назад
Появились новые данные о рейсах из РФ за границу
Фото: depositphotos.com
Росавиация проработала предложения по возобновлению рейсов из России за рубеж, которые были приостановлены на фоне ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. Данные об этом появились у авиавластей, передает РИА Новости.
«Они (предложения по запуску международного авиасообщения — прим. ред.) направлены на рассмотрение в правительство»,
— пояснил источник.
Однако никаких точных дат и решений по данному вопросу в настоящий момент нет.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россияне уезжали за рубеж при закрытых границах.
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Новости путешествий , Росавиация , РИА Новости
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