Появились новые данные о рейсах из РФ за границу

Росавиация проработала предложения по возобновлению рейсов из России за рубеж, которые были приостановлены на фоне ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. Данные об этом появились у авиавластей, передает РИА Новости.
«Они (предложения по запуску международного авиасообщения — прим. ред.) направлены на рассмотрение в правительство»,
— пояснил источник.
Однако никаких точных дат и решений по данному вопросу в настоящий момент нет.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россияне уезжали за рубеж при закрытых границах.