Россияне путешествовали при закрытых границах

Стало известно о россиянах, которые массово уезжали за границу в разгар пандемии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на зарубежные статистические данные.

Согласно опубликованной информации, больше всего россиян уезжали в Южную Корею — 1223 человека, большая часть из них были членами морских экипажей.

На втором месте у путешествующих оказалась Турция. Туда поехали 922 гражданина России. Еще 635 человек уехали в Болгарию. Россияне путешествовали в Сербию, США, Индонезию, в Финляндию, Швейцарию и Австрию. Единичные случаи были зафиксированы в Сингапуре и на Тайвани.