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Россияне уезжали за рубеж при закрытых границах 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Россияне путешествовали при закрытых границах
Фото: depositphotos.com
Стало известно о россиянах, которые массово уезжали за границу в разгар пандемии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на зарубежные статистические данные.
Согласно опубликованной информации, больше всего россиян уезжали в Южную Корею — 1223 человека, большая часть из них были членами морских экипажей.
На втором месте у путешествующих оказалась Турция. Туда поехали 922 гражданина России. Еще 635 человек уехали в Болгарию. Россияне путешествовали в Сербию, США, Индонезию, в Финляндию, Швейцарию и Австрию. Единичные случаи были зафиксированы в Сингапуре и на Тайвани.
Ранее "Рамблер" сообщал, что опубликованы правила путешествий в пандемию.
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