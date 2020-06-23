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Ученые выяснили, как путешествия меняют личность 

Мира Маркина 1 час назад
Ученые выяснили, как путешествия меняют личность
Фото: depositphotos.com
Ученые из Стэнфордского университета выяснили, как путешествия влияют на человека.
Как выяснилось, места, которые посещает человек, могут изменить его характер и даже тип личности.
По словам исследователей, долгое пребывание дома может превратить экстраверта в интроверта. И наоборот, — люди, которые часто бывают в людных местах, становятся гораздо более общительными и открытыми.
Эксперты пришли к таким выводам, основываясь на опросе, который они провели среди 2,5 тысяч респондентов. Подопытные посещали различные места и фиксировали свои впечатления и ощущения. Перед началом исследования они также прошли небольшой тест на выявление типа личности.
«Конечно, интроверт не превратится в экстраверта после одного похода в людное место. Однако со временем регулярные встречи с приятелями могут сделать его более общительным»,
— отметили ученые.
В результатах исследования говорится о том, что, если вы хотите изменить свой характер или же подчеркнуть какие-либо черты, необходимо сменить место своего пребывания.
Кроме того, специалисты пришли к выводу, что люди, чьи характеры схожи, часто посещают одни и те же места.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о необычных местах для путешествий по России.
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