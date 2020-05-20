Необычные места для путешествий по России 

Из-за пандемии коронавируса летом 2020 года все российские курорты будут заполнены теми, кто не поехал в отпуск за границу. Если вы не хотите отдыхать на переполненных пляжах, выбирайте другие места для отдыха. "Рамблер" собрал самые необычные места в России, куда стоит поехать.

Аркаим

Эту достопримечательность называют "российским Стоунхенджем", так как сооружение видно из космоса. Сооружение расположено в Челябинской области и представляет собой укрепленный город с площадью в центре. Аркаим притягивает к себе любителей истории и археологии, так как сооружение нашли только 20 лет назад. Однако туда любят приезжать и любители мистики. Аркаим считается местом силы и просветления. Считается, что здесь скопилась древняя энергия, которая помогает наити свою дорогу в жизни. Древний город находится недалеко от Челябинска, и летом там довольно жарко, поэтому туристам рекомендуют выбирать удобную одежду, обувь и головные уборы.

Солнечные могильники

Wikipedia.org

Летом можно отправиться в Ингушетию, которая славится не только своей природой, но и историческими памятниками. Одним из таких стали солнечные могильники. Эти древние сооружения использовали для захоронения и обороны. Часто из них появлялись целые города и башенные комплексы. Помимо могильников в горах можно найти замки и языческие храмы. Единственное неудобство заключается в том, что ради этих достопримечательностей нужно много ходить пешком, поэтому нужна выносливость и физическая подготовка.

Дольмены

Если летом вы решили, что все-таки не сможете обойтись без моря и пляжа, но в то же время вам интересно посмотреть на археологические достопримечательности, езжайте в Геленджик. В окрестностях города расположены старинные дольмены — каменные сооружения. По одной из версий, их использовали для захоронения знати в древности. Существует еще одна легенда, согласно которой в окрестностях Геленджика жили великаны и лилипуты. Первым было жалко маленьких людей, поэтому они построили им небольшие дома для того, чтобы те могли спрятаться от дождей и ветров. Лучшее время для посещения дольменов — с мая по октябрь. В сезон дождей и паводков туристически тропы размывает водой.