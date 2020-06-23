Объяснена опасность поездок за рубеж после пандемии 

После отмены карантинных мер из-за пандемии путешественникам не стоит расслабляться. Планировать будущие поездки нужно с большой осторожностью. Об этом предупреждает эксперт в сфере путешествий Саймон Колдер, слова которого приводит издание Daily Express.

Как считает специалист, власти любой из стран, куда направится турист, могут ввести обязательный карантин для въезжающих из некоторых или вообще всех государств. Авиакомпании в этом случае вряд ли будут возвращать деньги, если путешественник передумает лететь. Именно поэтому Саймон Колдер считает, что лучше перестраховаться и купить тур в агентстве, которое гарантирует возврат средств.