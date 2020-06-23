Один из пассажиров позволил себе расслабиться на борту, но не нашел поддержки у попутчиков. Напротив, его поступок посчитали мерзким. Видеоролик, подтверждающий отвратительное поведение, опубликован на популярной среди путешественников странице в Instagram — @passengershaming.

Герой ролика не нашел ничего лучше, чем пристроить свои голые ноги на подлокотник впереди стоящего кресла. Попутчики возмутились и решили снять обличающее видео. Их возмущение разделили пользователи Сети. Комментаторы практически единодушно осудили негигиеничный поступок и выразили надежду, что в самолетах запретят снимать обувь или хотя бы носки.