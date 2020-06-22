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Раскрыты самые опасные продукты питания на борту самолета 

Мира Маркина 3 часа назад
Раскрыты самые опасные продукты питания в самолете
Фото: depositphotos.com
Эксперт по пищевой безопасности Жан Дибл назвала продукты на борту самолета, от употребления которых стоит отказаться, поскольку они могут быть небезопасны.
По словам Дибл, к таким продуктам относятся мясо, в частности, курица и индейка, молоко и содержащие его блюда, а также рис. Специалист подчеркнула, что именно в этой пище при неправильном или слишком долгом хранении образуется множество болезнетворных бактерий, которые могут спровоцировать отравление.
Кроме того, Дибл посоветовала туристам отказаться от воды, которую предлагают бортпроводники. Эксперт подчеркнула: чаще всего авиаперевозчики используют для обслуживания воду из-под крана, не прибегая к ее очистке, — микроорганизмы, содержащиеся в такой жидкости также могут быть опасны для человека.
Дибл напомнила, что еда для авиаперелетов готовится заранее, из-за чего продукты могут быть далеко не свежими и содержать вредные бактерии либо храниться с добавлением консервантов. Однако пассажиры зачастую этого не чувствует, поскольку вкусовые рецепторы на большой высоте притупляются.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что запрещено делать бортпроводнику.
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