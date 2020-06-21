Что запрещено делать бортпроводнику 

Бортпроводники представляют собой лицо авиакомпании перед клиентами. Поэтому у них есть свои строгие правила, но для большинства компаний запреты для бортпроводников одинаковы. Они касаются жизни, здоровья пассажиров, а еще их собственной репутации.

Надевать форму в нерабочее время

Бортпроводники могут ехать в форме на работу или с работы, но в обычной жизни они надевать ее не могут. Вы никогда не увидите стюардессу или пилота в баре или ресторане в форме. Так, в обычной жизни они могут нанести ущерб репутации компании. В форме нельзя фотографироваться и снимать видео, если они будут порочит честь и репутацию компании. Кроме того, вместе с формой им нельзя носить яркие цветные сумки или чемоданы.

Наливать алкоголь тому, кому уже хватит

У стюардесс есть установки о жизни и Здоровье пассажиров. В некоторых авиакомпаниях в эконом-классе наливают спиртные напитки, но, если бортпроводник видит, что пассажиру уже достаточно, могут ему отказать. Алкоголь на борту в целом употреблять нежелательно из-за того, что он задерживает воду в организме. Некоторые люди в целом плохо переносят перелеты, а со спиртным ситуация усугубляется. Также, если человек выпьет слишком много, ряды новостей могут пополнится историями еще об одном авиадебошире.

Проносить на борт запрещенные предметы

Стюардессы и пилоты, как и простые пассажиры, проходят досмотр перед тем, как пройти на борт. Благодаря фильмам появился стереотип, что у них есть вседозволенность, но на самом деле это не так. Им тоже запрещено брать колюще-режущие предметы, жидкости и легковоспламеняющиеся вещества.