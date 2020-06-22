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Испугавшиеся туристов местные загадили лагуну 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Испугавшиеся туристов местные загадили лагуну
Фото: wikipedia.org
Жители города Бакстон в Англии специально забросали навозом голубую лагуну, чтобы отпугнуть приезжающих туристов. Об этом сообщает The Independent.
Голубой лагуной прозвали заброшенный известняковый карьер, цвет воды в котором ярко-голубого цвета. Местные испугались большого наплыва путешественников, которые массово приезжают посмотреть на достопримечательность. Туристы отдыхают на природе и оставляют после себя много мусора.
Рекомендации полиции о том, что во время пандемии коронавируса не стоит собираться толпами, не сработали, поэтому жители города решили справиться с проблемой самостоятельно. Они попросили фермеров раскидать вокруг лагуны отходы жизнедеятельности коров и свиней.
«Меры были приняты после того, как на нашу территорию стало вторгаться огромное количество путешественников (…), незаконный рейв был запланирован и на эти выходные», — пожаловались местные.
Один из местных журналистов рассказал, что теперь на подъезде к голубой лагуне «в нос ударяет отвратительный запах навоза».
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы самые безопасные страны для туризма в 2020-м.
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