Испугавшиеся туристов местные загадили лагуну 

Жители города Бакстон в Англии специально забросали навозом голубую лагуну, чтобы отпугнуть приезжающих туристов. Об этом сообщает The Independent.

Голубой лагуной прозвали заброшенный известняковый карьер, цвет воды в котором ярко-голубого цвета. Местные испугались большого наплыва путешественников, которые массово приезжают посмотреть на достопримечательность. Туристы отдыхают на природе и оставляют после себя много мусора.

Рекомендации полиции о том, что во время пандемии коронавируса не стоит собираться толпами, не сработали, поэтому жители города решили справиться с проблемой самостоятельно. Они попросили фермеров раскидать вокруг лагуны отходы жизнедеятельности коров и свиней.

«Меры были приняты после того, как на нашу территорию стало вторгаться огромное количество путешественников (…), незаконный рейв был запланирован и на эти выходные», — пожаловались местные.

Один из местных журналистов рассказал, что теперь на подъезде к голубой лагуне «в нос ударяет отвратительный запах навоза».