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Эксперты назвали самые безопасные направления для туризма в 2020 году 

Мира Маркина 5 часов назад
Названы самые безопасные страны для туризма в 2020-м
Фото: depositphotos.com
Издание Independent опубликовало рейтинг стран, которые успешно справились с пандемией COVID-19, и могут быть рекомендованы к посещению в 2020 году.
Первую строчку в рейтинге занимает Вьетнам. По данным журналистов, всего в стране было зафиксировано 342 случая коронавирусной инфекции и ни одного летального исхода. По мнению авторов материала, властям страны удалось добиться таких результатов за счет оперативного реагирования и принятых жестких мер по сдерживанию COVID-19.
На втором месте оказалась Греция. Журналисты отметили, что этой стране также удалось в кратчайшие сроки остановить распространение коронавируса в пределах своего государства:
«Спустя всего один день после того, как первый случай заболевания был диагностирован в Салониках, правительство отменило ежегодный карнавал. За этим последовало закрытие школ, баров, кафе и музеев, а также введение обязательного социального дистанцирования».
В рейтинг также попали Гонконг, власти которого ввели правило ношения респираторных масок и ограничили поездки в Китай, и Исландия, где население активно тестировали на наличие COVID-19.
Помимо этого, редакторы Independent внесли в список рекомендованных к посещению стран Новую Зеландию и островное государство Тринидад и Тобаго.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россияне массово едут по стране налегке.
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