Названы самые безопасные страны для туризма в 2020-м

Издание Independent опубликовало рейтинг стран, которые успешно справились с пандемией COVID-19, и могут быть рекомендованы к посещению в 2020 году.

Первую строчку в рейтинге занимает Вьетнам. По данным журналистов, всего в стране было зафиксировано 342 случая коронавирусной инфекции и ни одного летального исхода. По мнению авторов материала, властям страны удалось добиться таких результатов за счет оперативного реагирования и принятых жестких мер по сдерживанию COVID-19.

На втором месте оказалась Греция. Журналисты отметили, что этой стране также удалось в кратчайшие сроки остановить распространение коронавируса в пределах своего государства:

«Спустя всего один день после того, как первый случай заболевания был диагностирован в Салониках, правительство отменило ежегодный карнавал. За этим последовало закрытие школ, баров, кафе и музеев, а также введение обязательного социального дистанцирования».

В рейтинг также попали Гонконг, власти которого ввели правило ношения респираторных масок и ограничили поездки в Китай, и Исландия, где население активно тестировали на наличие COVID-19.

Помимо этого, редакторы Independent внесли в список рекомендованных к посещению стран Новую Зеландию и островное государство Тринидад и Тобаго.