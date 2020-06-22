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Оценена стоимость отдыха на российских курортах в июле 

Мира Маркина 39 минут назад
Аналитическая служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) оценила стоимость отдыха на российских курортах в начале июля текущего года.
Как выяснилось, в этом году отпуск на родине россиянам обойдется на 30% дешевле, чем в 2019 году.
Согласно полученным данным, самый доступный недельный тур на море — в Крым, Сочи, Анапу или Геленджик — с вылетом из Москвы 1-4 июля стоит в среднем от 13,9 до 18,8 тысяч рублей на двоих.
Помимо этого, цены на семидневные экскурсионные туры, к примеру, на Байкал начинаются от 48,7 тысячи рублей на пару туристов, в Калининград — от 20,9 тысячи рублей, на Алтай — от 31,8 тысячи рублей, а в Хакасию — от 72 тысяч рублей.
Наиболее продаваемыми на текущий момент турами по приморским направлениям в пределах РФ являются недельный полный пансион в трехзвездочных санаториях Ялты за 70 тысяч рублей и гостевых домах Анапы в среднем за 48 тысяч рублей, а также полупансион в трех— или четырехзвездочных отелях Сочи (71,7 тысячи рублей) и отдых в отелях Калининградской области в трехзвездочной категории с включенным завтраком (55,8 тысячи рублей).
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что популярный курорт не отменит визы для россиян.
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Новости путешествий , Видео , Ассоциация туроператоров России
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