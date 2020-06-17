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Популярный курорт не отменит визы для россиян

Анастасия Иванова
3 часа назад
Комментарии18
В Болгарии передумали отменять туристические визы для россиян. Об этом рассказала в эфире телеканала bTV министр иностранных дел страны Екатерина Захариева.
По ее словам, решение о безвизовом режиме с Россией может приниматься только при участии всех государств Евросоюза. На данный момент в стране действуют инструкции выдавать многократные туристические визы.
«Все возможное мы сделали. Мы — члены ЕС, где существует общая визовая политика. Мы не можем сами принять решение об отмене виз россиянам», - заявила Екатерина Захариева.
За подобную инициативу в апреле этого года выступила министр туризма Болгарии Николина Ангелкова, а также Национальный совет по туризму страны.
Комментарии18
Новости путешествий,Видео,Екатерина Захариева,ЕС,Россия,Болгария
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