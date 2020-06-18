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Названа дата открытия отелей в Краснодарском крае 

Стелла Шмель 1 час назад
Стало известно, когда на Кубани откроются все отели. Как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, закрытые из-за коронавируса гостиницы заработают 21 июня. Об этом он рассказал в ходе заседания оперативного штаба, сообщает ТАСС.
Работа в отелях возобновится с учетом требований Роспотребнадзора. Как заметил Кондратьев, растет число туристов, желающих отдохнуть в Краснодарском крае, поэтому следует убрать дефицит номерного фонда.
Кроме того, он отметил, что у путешественников не будут требовать справки об отсутствии коронавирусной инфекции.
Ранее "Рамблер" писал, что стало известно, когда россиян выпустят за границу.
Новости путешествий , Видео , Вениамин Кондратьев , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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