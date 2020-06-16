У берегов Сочи один из туристов начал тонуть, к нему на помощь поспешили спасатели. Видео спасательной операции было опубликовано на портале "Живая Кубань".

Мужчина купался и почувствовал себя плохо в воде, это заметили спасатели и сумели вытащить его на берег. Как позже объяснил пострадавший, у него свело ногу судорогой, из-за чего он не мог выплыть и наглотался воды.

Трагедии удалось избежать на пляже "Жемчужина", расположенном в Центральном районе Сочи. Сейчас отдыхающему оказывают помощь медики.