У берегов Сочи один из туристов начал тонуть, к нему на помощь поспешили спасатели. Видео спасательной операции было опубликовано на портале "Живая Кубань".
Мужчина купался и почувствовал себя плохо в воде, это заметили спасатели и сумели вытащить его на берег. Как позже объяснил пострадавший, у него свело ногу судорогой, из-за чего он не мог выплыть и наглотался воды.
Трагедии удалось избежать на пляже "Жемчужина", расположенном в Центральном районе Сочи. Сейчас отдыхающему оказывают помощь медики.
Ранее "Рамблер" писал о том, что еще одна страна объявила о срыве туристического сезона.