Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тонувший в Черном море турист попал на видео 

Екатерина Ёлкина 3 часа назад
У берегов Сочи один из туристов начал тонуть, к нему на помощь поспешили спасатели. Видео спасательной операции было опубликовано на портале "Живая Кубань".
Мужчина купался и почувствовал себя плохо в воде, это заметили спасатели и сумели вытащить его на берег. Как позже объяснил пострадавший, у него свело ногу судорогой, из-за чего он не мог выплыть и наглотался воды.
Трагедии удалось избежать на пляже "Жемчужина", расположенном в Центральном районе Сочи. Сейчас отдыхающему оказывают помощь медики.
Ранее "Рамблер" писал о том, что еще одна страна объявила о срыве туристического сезона.
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Готова ли Россия к приему туристов при пандемии
Готова ли Россия к приему туристов при пандемии
Тонувшего в Черном море туриста сняли на видео
Тонувшего в Черном море туриста сняли на видео
Еще одна страна объявила о срыве турсезона
Еще одна страна объявила о срыве турсезона
Россияне рванули на отдых
Россияне рванули на отдых
Видео
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Для кого в июне откроется Турция
00:21
Для кого в июне откроется Турция
Новости путешествий
На видео попало «дыхание Эльбруса»
00:26
На видео попало «дыхание Эльбруса»
Новости путешествий
На видео сняли забитый битком пляж в Сочи
00:55
На видео сняли забитый битком пляж в Сочи
Новости путешествий
Что ждет туристов на российских курортах
03:39
Что ждет туристов на российских курортах
Новости путешествий
Обнародованы новые правила авиаперелетов
11:50
Обнародованы новые правила авиаперелетов
Новости путешествий
Какие документы нужны сейчас для выезда за границу
03:53
Какие документы нужны сейчас для выезда за границу
Новости путешествий
Когда в России наконец начнется туристический сезон
01:27
Когда в России наконец начнется туристический сезон
Новости путешествий
Япония решила раздавать деньги туристам
00:26
Япония решила раздавать деньги туристам
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение