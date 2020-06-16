Новые правила для путешественников, введенные властями из-за коронавируса, поставили под вопрос туристический сезон. Федерация отельеров Туниса заявила, что правительство может или просто закрыть границы, или принять другие меры обеспечения безопасности, так как сейчас туристический сезон может быть сорван. Заявление было опубликовано на официальной странице организации в Facebook.

Как указано в тексте, туристы аннулируют туры в страну, забронированные на июль и август. В этой связи Федерация отельеров Туниса призывает власти страны пересмотреть меры, предпринимаемые для сдерживания распространения коронавируса.