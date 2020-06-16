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Еще одна страна объявила о провале туристического сезона 

Екатерина Ёлкина 34 минуты назад
Новые правила для путешественников, введенные властями из-за коронавируса, поставили под вопрос туристический сезон. Федерация отельеров Туниса заявила, что правительство может или просто закрыть границы, или принять другие меры обеспечения безопасности, так как сейчас туристический сезон может быть сорван. Заявление было опубликовано на официальной странице организации в Facebook.
Как указано в тексте, туристы аннулируют туры в страну, забронированные на июль и август. В этой связи Федерация отельеров Туниса призывает власти страны пересмотреть меры, предпринимаемые для сдерживания распространения коронавируса.
Ранее "Рамблер" писал о том, что названо лучшее место в самолете для нервных пассажиров.
Новости путешествий , Видео
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