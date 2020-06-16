Отдых в Крыму стал слишком дорогим для россиян 

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Интерес российских туристов к отдыху внутри страны растет, однако не все готовы покупать туры в Крым. Об этом рассказала представительница TBS Group Мария Лещева сайту TourDom.ru.

По словам специалиста, число запросов увеличилось, люди интересуются условиями заселения, ценами, пляжами, но покупать туры не спешат. Большинство предпочитает отдых в Краснодарском крае — 76%.

Эксперт Екатерина Бежанова полагает, что путешественников может отпугивать стоимость отдыха в некоторых отелях. Именно поэтому чаще всего запросы не перерастают в покупку тура.

Напомним, что с 1 июля отели и санатории Крыма начинают принимать гостей из других регионов России.