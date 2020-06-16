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Отдых в Крыму стал слишком дорогим для россиян 

Екатерина Ёлкина 1 час назад
Отдых в Крыму стал слишком дорогим для россиян
Фото: depositphotos.com
Интерес российских туристов к отдыху внутри страны растет, однако не все готовы покупать туры в Крым. Об этом рассказала представительница TBS Group Мария Лещева сайту TourDom.ru.
По словам специалиста, число запросов увеличилось, люди интересуются условиями заселения, ценами, пляжами, но покупать туры не спешат. Большинство предпочитает отдых в Краснодарском крае — 76%.
Эксперт Екатерина Бежанова полагает, что путешественников может отпугивать стоимость отдыха в некоторых отелях. Именно поэтому чаще всего запросы не перерастают в покупку тура.
Напомним, что с 1 июля отели и санатории Крыма начинают принимать гостей из других регионов России.
Ранее "Рамблер" писал о том, что названо лучшее место в самолете для нервных пассажиров.
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