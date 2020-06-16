Названо лучшее место в самолете для нервных

Стало известно, какое место на борту лучше выбирать тем, кто боится летать и начинает сильно нервничать в зоне турбулентности. Об этом рассказал член экипажа воздушного судна, слова которого приводит издание Daily Express.

Бывший бортпроводник EasyJet по имени Мэтт советует выбирать места в передней части самолета или на уровне крыла самолета, где турбулентность ощущается меньше всего. Нервным пассажирам Мэтт рекомендовал также места у иллюминаторов, так как открывающийся перед глазами вид безмятежных облаков может действовать успокаивающе.