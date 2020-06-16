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Названо лучшее место в самолете для нервных пассажиров 

Екатерина Ёлкина 4 часа назад
Названо лучшее место в самолете для нервных
Фото: depositphotos.com
Стало известно, какое место на борту лучше выбирать тем, кто боится летать и начинает сильно нервничать в зоне турбулентности. Об этом рассказал член экипажа воздушного судна, слова которого приводит издание Daily Express.
Бывший бортпроводник EasyJet по имени Мэтт советует выбирать места в передней части самолета или на уровне крыла самолета, где турбулентность ощущается меньше всего. Нервным пассажирам Мэтт рекомендовал также места у иллюминаторов, так как открывающийся перед глазами вид безмятежных облаков может действовать успокаивающе.
Ранее "Рамблер" писал о том, что эксперт объяснил, зачем отключать телефон в поезде.
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Новости путешествий , Easyjet
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