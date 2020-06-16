Эксперт объяснил, зачем отключать телефон в поезде 

О необходимости отключать телефон во время поездки рассказал генеральный директор ИА Telecom Daily Денис Кусков. Его слова приводит агентство "Прайм".
По словам эксперта, телефоны значительно быстрее разряжаются в зоне нестабильного приема сотовой связи. Как объяснил Денис Кусков, смартфон пытается уловить сигнал ближайшей базовой станции.
"Чем она дальше расположена, тем быстрее садится батарейка. Это очень легко заметить, когда вы едете в поезде. Даже если вы не будете пользоваться телефоном, за ночь аккумулятор может полностью разрядиться", — уточнил специалист.
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