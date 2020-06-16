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Эксперт объяснил, зачем отключать телефон в поезде 

Екатерина Ёлкина 1 час назад
Эксперт объяснил, зачем отключать телефон в поезде
Фото: РИА Новости
О необходимости отключать телефон во время поездки рассказал генеральный директор ИА Telecom Daily Денис Кусков. Его слова приводит агентство "Прайм".
По словам эксперта, телефоны значительно быстрее разряжаются в зоне нестабильного приема сотовой связи. Как объяснил Денис Кусков, смартфон пытается уловить сигнал ближайшей базовой станции.
"Чем она дальше расположена, тем быстрее садится батарейка. Это очень легко заметить, когда вы едете в поезде. Даже если вы не будете пользоваться телефоном, за ночь аккумулятор может полностью разрядиться", — уточнил специалист.
Ранее "Рамблер" писал о том, что названа точная дата открытия Крыма для туристов.
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Новости путешествий , Денис Кусков
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