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Названа точная дата открытия Крыма для туристов 

Мира Маркина 1 час назад
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, когда на полуострове отменят режим самоизоляции и обязательной обсервации для туристов:
"С 15 июня в Крыму отменен режим самоизоляции и обязательной обсервации для граждан Российской Федерации",
— об этом Аксенов сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
В данный момент на территории республики зафиксировано 546 случаев заражения COVID-19. За весь период выздоровело 363 человека.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россиян призвали бронировать отдых в Крыму.
Новости путешествий , Видео , Сергей Аксенов
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