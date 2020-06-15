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Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, когда на полуострове отменят режим самоизоляции и обязательной обсервации для туристов:

"С 15 июня в Крыму отменен режим самоизоляции и обязательной обсервации для граждан Российской Федерации",

— об этом Аксенов сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

В данный момент на территории республики зафиксировано 546 случаев заражения COVID-19. За весь период выздоровело 363 человека.