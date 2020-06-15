Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, когда на полуострове отменят режим самоизоляции и обязательной обсервации для туристов:
"С 15 июня в Крыму отменен режим самоизоляции и обязательной обсервации для граждан Российской Федерации",
— об этом Аксенов сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
В данный момент на территории республики зафиксировано 546 случаев заражения COVID-19. За весь период выздоровело 363 человека.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россиян призвали бронировать отдых в Крыму.