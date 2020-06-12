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Россиян призвали бронировать отдых в Крыму 

Стелла Шмель 4 часа назад
Озвучено финальное решение по отдыху россиян в Крыму
Фото: depositphotos.com
В теме отдыха россиян в Крыму, можно сказать, поставлена точка. Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко призвал "смело бронировать" путевки для отдыха в регионе. Об этом сообщает пресс-служба минкурортов.
Как отметил Волченко, Крым вступает в "самый горячий период", напомнив, что гостиницы и прочие объекты размещения начнут принимать крымчан, а также россиян, зарегистрированных в Севастополе и Крыму, с 15 июня. Для туристов из других регионов России объекты размещения станут доступны с 1 июля.
Из-за коронавируса на пляжах РК будет введен режим соблюдения социальной дистанции.
Отмечается, что в этом году в Крыму должны заработать 440 пляжей.
Ранее "Рамблер" писал, что стало известно, когда Египет откроется для туристов.
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Новости путешествий , Вадим Волченко
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