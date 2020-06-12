Озвучено финальное решение по отдыху россиян в Крыму

В теме отдыха россиян в Крыму, можно сказать, поставлена точка. Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко призвал "смело бронировать" путевки для отдыха в регионе. Об этом сообщает пресс-служба минкурортов.

Как отметил Волченко, Крым вступает в "самый горячий период", напомнив, что гостиницы и прочие объекты размещения начнут принимать крымчан, а также россиян, зарегистрированных в Севастополе и Крыму, с 15 июня. Для туристов из других регионов России объекты размещения станут доступны с 1 июля.

Из-за коронавируса на пляжах РК будет введен режим соблюдения социальной дистанции.

Отмечается, что в этом году в Крыму должны заработать 440 пляжей.