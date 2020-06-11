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Стало известно, когда Египет откроется для туристов 

Елизавета Назарова 40 минут назад
Стало известно, когда Египет откроется для туристов
Фото: depositphotos.com
Названа дата, когда курорты Египта откроются для туристов из разных стран. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Tez Tour.
Курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх признали безопасными для туристов. Они откроются 1 июля. С этого дня будет возобновлено авиасообщение и откроются отели. Кроме того, правительство объявило о стимулирующих мерах для привлечения отдыхающих.
Для полета в Египет, туристы должны будут заполнить анкету и подтвердить, что они не заражены коронавирусом и не контактировали с заболевшими.
Для путешественников из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой необходимо будет предоставить результаты теста на COID-19, сделанные не менее, чем за двое суток до вылета. В случае, если человек не сможет этого сделать, анализ у него возьмут в аэропорте. Однако, после этого он будет вынужден ждать результатов, и уже после этого сможет выходить из здания.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы курорты России, куда поедут москвичи после самоизоляции.
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Новости путешествий , Интерфакс
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