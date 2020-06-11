Стало известно, куда массово поедут москвичи

После отмены режима самоизоляции жители Москвы начали скупать авиабилеты по трем направлениям. Об этом сообщает "Авиапорт" со ссылкой на исследование "Туту.ру".

С 8 июня жители столицы начали больше покупать авиабилеты. Такая динамика выросла на 64 процента. Самым популярным направлением у москвичей оказался Симферополь, туда полетят 18,2 процента людей. На втором месте Анапа, куда отправятся 9.4%, а после идет Сочи с 7,3%.

Также москвичи покупали билеты в Минеральные Воды, Махачкалу, Санкт-Петербург, Уфу, Калининград, Геленджик и Краснодар. Доля выкупленных билетов в эти города составила от трех до четырех процентов.