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Москвичи начали скупать билеты по трем маршрутам 

Елизавета Назарова 1 час назад
Стало известно, куда массово поедут москвичи
Фото: depositphotos.com
После отмены режима самоизоляции жители Москвы начали скупать авиабилеты по трем направлениям. Об этом сообщает "Авиапорт" со ссылкой на исследование "Туту.ру".
С 8 июня жители столицы начали больше покупать авиабилеты. Такая динамика выросла на 64 процента. Самым популярным направлением у москвичей оказался Симферополь, туда полетят 18,2 процента людей. На втором месте Анапа, куда отправятся 9.4%, а после идет Сочи с 7,3%.
Также москвичи покупали билеты в Минеральные Воды, Махачкалу, Санкт-Петербург, Уфу, Калининград, Геленджик и Краснодар. Доля выкупленных билетов в эти города составила от трех до четырех процентов.
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