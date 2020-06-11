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Открытие пляжного сезона в Крыму сняли на видео 

Елизавета Назарова 50 минут назад
Открытие пляжного сезона в Крыму сняли на видео
Фото: Кадр из видео
В Крыму открылся курортный сезон, и некоторые были поражены количеством отдыхающих. Видео снял и опбуликовал блогер Александр Михайленко.
На видео заметно, что на пляжах очень много людей. Все они загорают на полотенцах и купаются в море. Кроме того, в регионе открыли кафе с летними верандами, где отдыхающим подают еду и напитки на вынос. Практически все столики заняты.
"В прошлом году людей, конечно, было больше намного больше, но в связи с ситуацией, которая творится в мире, я считаю, что их много. (…) Пляжи в Ялте реально забиты, и сегодня обычный день, представляю, что здесь будет в выходной ", — прокомментировал Михайленко.
Блогер отметил, что большинство людей приходят на пляж днем, чтобы искупаться и получить "настоящий крымский загар".
Ранее "Рамблер" сообщал, что назван самый дешевый российский курорт.
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Новости путешествий , Александр Михайленко
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