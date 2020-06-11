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Назван самый дешевый российский курорт 

Стелла Шмель 1 час назад
Стало известно, куда дешевле всего отправиться на отдых в России. Чтобы провести отпуск на море и не потратить много денег, в 2020 году подойдет Анапа. Об этом свидетельствуют выводы экспертов онлайн-сервиса Tvil.ru.
Специалисты проанализировали данные о бронировании жилья и выяснили, что в Анапе проживание обойдется в среднем 2265 рублей за одну ночь. В Сочи — 2483 рублей за ночь, а в Судаке и Геленджике — 2509 рублей за ночь. Таким образом был сформирован рейтинг самых дешевых курортных городов.
Эксперты выяснили также, где отдохнуть в России в 2020 году будет дороже всего. Севастополь будет стоить — 2837 рублей за ночь, Алушта — 2961 рубль, а Ялта — 3562 рубля.
Ранее "Рамблер" писал, что россияне массово отправились на отдых в Крым и Сочи.
Новости путешествий , Видео
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