Назван самый дешевый российский курорт 

Стало известно, куда дешевле всего отправиться на отдых в России. Чтобы провести отпуск на море и не потратить много денег, в 2020 году подойдет Анапа. Об этом свидетельствуют выводы экспертов онлайн-сервиса Tvil.ru.

Специалисты проанализировали данные о бронировании жилья и выяснили, что в Анапе проживание обойдется в среднем 2265 рублей за одну ночь. В Сочи — 2483 рублей за ночь, а в Судаке и Геленджике — 2509 рублей за ночь. Таким образом был сформирован рейтинг самых дешевых курортных городов.

Эксперты выяснили также, где отдохнуть в России в 2020 году будет дороже всего. Севастополь будет стоить — 2837 рублей за ночь, Алушта — 2961 рубль, а Ялта — 3562 рубля.