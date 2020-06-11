Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне массово отправились на отдых в Крым и Сочи 

Стелла Шмель 33 минуты назад
Россияне массово отправились в Крым и Сочи
Фото: depositphotos.com
Граждане России отправились отдыхать. Большинство выбрало для этого курорты Сочи и Крыма. Тем самым спрос на путешествия внутри России увеличился на 68%. Об этом сообщают аналитики онлайн-сервиса Tvil.ru.
В топ-10 самых популярных мест отдыха у россиян в этом оду вошли Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак, Севастополь и Алупка в Крыму, а также Сочи, Анапа и Геленджик в Краснодарском крае.
В подавляющем большинстве путешественники едут отдыхать на 9-12 ночей и тратят на жилье о 2,3 до 3,6 тысяч рублей в сутки.
Самый популярный тип бронирования — мини-отели и гостевые дома, квартиры и коттеджи бронируют реже, но они также пользуются спросом.
Ранее "Рамблер" писал, что названы безопасные направления для отдыха летом.
Видео дня. Как Шанхайская башня стала сплошной проблемой
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне массово отказываются от отдыха в Сочи
Россияне массово отказываются от отдыха в Сочи
Названы страны, куда можно улететь из России в июле
Названы страны, куда можно улететь из России в июле
Переполненные пляжи Анапы засняли на видео
Переполненные пляжи Анапы засняли на видео
Новые правила для туристов в Испании возмущают
Новые правила для туристов в Испании возмущают
Видео
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Для кого в июне откроется Турция
00:21
Для кого в июне откроется Турция
Новости путешествий
Обнародованы новые правила авиаперелетов
11:50
Обнародованы новые правила авиаперелетов
Новости путешествий
Какие документы нужны сейчас для выезда за границу
03:53
Какие документы нужны сейчас для выезда за границу
Новости путешествий
Когда в России наконец начнется туристический сезон
01:27
Когда в России наконец начнется туристический сезон
Новости путешествий
Япония решила раздавать деньги туристам
00:26
Япония решила раздавать деньги туристам
Новости путешествий
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как появился крупнейший космодром Земли
06:57
Как появился крупнейший космодром Земли
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение