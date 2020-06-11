Россияне массово отправились в Крым и Сочи

Граждане России отправились отдыхать. Большинство выбрало для этого курорты Сочи и Крыма. Тем самым спрос на путешествия внутри России увеличился на 68%. Об этом сообщают аналитики онлайн-сервиса Tvil.ru.

В топ-10 самых популярных мест отдыха у россиян в этом оду вошли Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак, Севастополь и Алупка в Крыму, а также Сочи, Анапа и Геленджик в Краснодарском крае.

В подавляющем большинстве путешественники едут отдыхать на 9-12 ночей и тратят на жилье о 2,3 до 3,6 тысяч рублей в сутки.

Самый популярный тип бронирования — мини-отели и гостевые дома, квартиры и коттеджи бронируют реже, но они также пользуются спросом.