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Названы безопасные направления для отдыха этим летом 

Стелла Шмель 1 час назад
Всемирный совет по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council, WTTC) составил список безопасных направлений для отдыха этим летом. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.
В документе сказано, что для туристов наиболее безопасными будут курорты Португалии, Турции и Саудовской Аравии. Потому что в этих странах были внедрены особые протоколы безопасности, которые одобрила Всемирная туристская организация ООН.
Данные протоколы могут помочь отдыхающим выбрать место, где будут соблюдаться международные стандарты гигиены и здравоохранения.
Ранее "Рамблер" писал, что были названы удобства, которые могут исчезнуть у авиапассажиров после пандемии.
Новости путешествий , Видео , ООН
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