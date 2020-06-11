Всемирный совет по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council, WTTC) составил список безопасных направлений для отдыха этим летом. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.
В документе сказано, что для туристов наиболее безопасными будут курорты Португалии, Турции и Саудовской Аравии. Потому что в этих странах были внедрены особые протоколы безопасности, которые одобрила Всемирная туристская организация ООН.
Данные протоколы могут помочь отдыхающим выбрать место, где будут соблюдаться международные стандарты гигиены и здравоохранения.
Ранее "Рамблер" писал, что были названы удобства, которые могут исчезнуть у авиапассажиров после пандемии.