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Всемирный совет по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council, WTTC) составил список безопасных направлений для отдыха этим летом. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

В документе сказано, что для туристов наиболее безопасными будут курорты Португалии, Турции и Саудовской Аравии. Потому что в этих странах были внедрены особые протоколы безопасности, которые одобрила Всемирная туристская организация ООН

Данные протоколы могут помочь отдыхающим выбрать место, где будут соблюдаться международные стандарты гигиены и здравоохранения.