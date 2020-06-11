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Названы удобства, которые могут исчезнуть у авиапассажиров после пандемии 

Стелла Шмель 1 час назад
Названы удобства, которые исчезнут у авиапассажиров
Фото: depositphotos.com
Стало известно, какие из удобств на борту самолета могут исчезнуть после пандемии коронавирусной инфекции. Это может быть сделано из-за адаптации к новым нормам безопасности. Об этом пишет издание SFGate.
Вероятно, во многих авиакомпаниях будут отказываться от подачи горячих обедов и заменят их закусками в безопасных упаковках. Это может быть сделано ради сокращения времени взаимодействия бортпроводников и пассажиров.
Также могут быть убраны все подушки, пледы, а также гаджеты. Из досуговых удобств могут остаться лишь одноразовые наушники.
Сообщается, что существует большая вероятность, что пассажиры самолетов отныне не смогут пользоваться душевыми там, где они есть. А также придется отказаться от "шведского стола" в залах ожидания для бизнес-класса.
Вероятно, может измениться и формат общения с бортпроводниками, так как те будут обязаны носить защитные маски на лицах.
Ранее "Рамблер" писал, что опубликованы правила путешествий во время пандемии.
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