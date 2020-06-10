Опубликованы правила путешествий во время пандемии 

В Сети опубликована карта с правилами, которые появились из-за пандемии коронавируса. Ее можно найти на сайте Международной ассоциации воздушного транспорта.
На интерактивной карте помечены правило въезда в те или иные страны, которые действуют на время пандемии коронавируса
Так, можно увидеть три цвета. Темно-синий говорит о том, что въезд в страну полностью закрыт; лавандовый обозначает государства, куда въезд ограничен частично; бледно-синий говорит, что страна совсем закрыта и белым помечены места, о которых информации нет.
iatatravelcentre.com
Карта будет обновляться по мере обновления информации по странам. Некоторые из них планируют полностью открыть границы для туристов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Ростуризм раскрыл цены на отдых в России.