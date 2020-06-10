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Опубликованы правила путешествий во время пандемии 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Опубликованы правила путешествий во время пандемии
Фото: depositphotos.com
В Сети опубликована карта с правилами, которые появились из-за пандемии коронавируса. Ее можно найти на сайте Международной ассоциации воздушного транспорта.
На интерактивной карте помечены правило въезда в те или иные страны, которые действуют на время пандемии коронавируса
Так, можно увидеть три цвета. Темно-синий говорит о том, что въезд в страну полностью закрыт; лавандовый обозначает государства, куда въезд ограничен частично; бледно-синий говорит, что страна совсем закрыта и белым помечены места, о которых информации нет.
iatatravelcentre.com
Карта будет обновляться по мере обновления информации по странам. Некоторые из них планируют полностью открыть границы для туристов.
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