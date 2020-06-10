Опубликованы правила путешествий во время пандемии 

В Сети опубликована карта с правилами, которые появились из-за пандемии коронавируса. Ее можно найти на сайте Международной ассоциации воздушного транспорта.

На интерактивной карте помечены правило въезда в те или иные страны, которые действуют на время пандемии коронавируса

Так, можно увидеть три цвета. Темно-синий говорит о том, что въезд в страну полностью закрыт; лавандовый обозначает государства, куда въезд ограничен частично; бледно-синий говорит, что страна совсем закрыта и белым помечены места, о которых информации нет.

iatatravelcentre.com

Карта будет обновляться по мере обновления информации по странам. Некоторые из них планируют полностью открыть границы для туристов.