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Еще одну страну открыли для туристов в Европе 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Власти Франции приняли решение с 15 июня открыть границы страны для туристов из государств-членов Евросоюза. Об этом пишет France 24.
Однако для некоторых путешественников из Европы будут действовать ограничения. Так, туристы, приезжающие из Испании и Великобритании, будут обязаны пройти двухнедельный карантин.
С другими странами, где ситуацию с коронавирусом держат "под контролем", Франция планирует возобновить сообщение с 1 июля.
В Парижском регионе уже разрешено открыть кафе и рестораны. Он объявлен безопасной с эпидемиологической точки зрения "зеленой зоной".
За все время распространения коронавируса во Франции было зафиксировано 157 тысяч случаев заражения.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Европе решают судьбу открытия границ для россиян.
Новости путешествий , Видео , ЕС
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