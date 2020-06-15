Еще одну страну открыли для туристов в Европе 

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Власти Франции приняли решение с 15 июня открыть границы страны для туристов из государств-членов Евросоюза . Об этом пишет France 24.

Однако для некоторых путешественников из Европы будут действовать ограничения. Так, туристы, приезжающие из Испании и Великобритании, будут обязаны пройти двухнедельный карантин.

С другими странами, где ситуацию с коронавирусом держат "под контролем", Франция планирует возобновить сообщение с 1 июля.

В Парижском регионе уже разрешено открыть кафе и рестораны. Он объявлен безопасной с эпидемиологической точки зрения "зеленой зоной".

За все время распространения коронавируса во Франции было зафиксировано 157 тысяч случаев заражения.