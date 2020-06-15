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В Европе решают судьбу открытия границ для россиян 

Мира Маркина 2 часа назад
В ближайшее время Евросоюз согласует список стран, для которых с 1 июля будут открыты границы в Европейские государства. Однако с большой вероятностью Россия в этот список не попадет. Об этом говорится на портале Ассоциации туроператоров России.
По мнению экспертов, Европа пока не готова к снятию ограничений на въезд для россиян, поскольку число новых случаев COVID-19 по-прежнему велико. Помимо этого, страна не сможет соответствовать принципам взаимности, ведь сроки открытия российских границ пока неизвестны.
Согласно рекомендациям Еврокомиссии, в указанном списке могут оказаться Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия, поскольку "эпидемиологическая ситуация в этих государствах аналогична или лучше, чем в ЕС".
Эксперты Еврокомиссии считают, что границы внутри Шенгенской зоны можно открыть уже 15 июня. Внешние же следует держать закрытыми вплоть до 30 июня.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россияне уезжали за рубеж при закрытых границах.
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Новости путешествий , Видео , Ассоциация туроператоров России , ЕС , Еврокомиссия
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