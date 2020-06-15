В ближайшее время Евросоюз согласует список стран, для которых с 1 июля будут открыты границы в Европейские государства. Однако с большой вероятностью Россия в этот список не попадет. Об этом говорится на портале Ассоциации туроператоров России

По мнению экспертов, Европа пока не готова к снятию ограничений на въезд для россиян, поскольку число новых случаев COVID-19 по-прежнему велико. Помимо этого, страна не сможет соответствовать принципам взаимности, ведь сроки открытия российских границ пока неизвестны.

Согласно рекомендациям Еврокомиссии , в указанном списке могут оказаться Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия, поскольку "эпидемиологическая ситуация в этих государствах аналогична или лучше, чем в ЕС".

Эксперты Еврокомиссии считают, что границы внутри Шенгенской зоны можно открыть уже 15 июня. Внешние же следует держать закрытыми вплоть до 30 июня.