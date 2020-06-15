Стюард рассказал о реальной обстановке в самолетах

Стюард, вернувшийся к работе в американской авиакомпании, рассказал о реальной ситуации на борту самолетов в период пандемии COVID-19. Рассказ мужчины приводит издание Los Angeles Times.

По словам бортпроводника, он и его коллеги с конца марта до мая находились в неоплачиваемом отпуске из-за сокращения полетов. В то время авиакомпания, в которой работает американец, еще не внедрила протоколы безопасности для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса: на борту никто не носил маски, а у пилотов и бортпроводников не измеряли температуру перед началом работы.

Но 22 мая, когда бортпроводник вновь приступил к работе, новые правила уже действовали. Кроме того, он добавил к ним "несколько собственных": купил дополнительные маски, перчатки и антисептики.

«В тот день я надел униформу и запрыгнул в машину, чтобы за 40 минут доехать до аэропорта, и чувствовал себя готовым к полету. Но затем случилась неудача: на автостраде взорвалось заднее колесо, и мне пришлось менять его прямо там, под палящим солнцем Южной Флориды, чтобы успеть на рейс. С моего лица стекали струйки пота, а форменная рубашка промокла насквозь. (…) Я боялся, что сильная жара и потливость будет препятствовать моей способности пройти сканирование в аэропорту»,

— рассказал стюард, добавив, что, согласно новым правилам, любой член экипажа снимается с рейса, если у него повышенная температура.

Однако бортпроводнику удалось успешно пройти пункт досмотра. Полет также прошел благополучно: пассажиры почти не разговаривали, а экипаж корабля взаимодействовал с путешественниками только при выдаче воды и злаковых батончиков.

«Возможно, это маски на лицах заглушают наши голоса, делая слова трудноразличимыми сквозь рев авиационных двигателей. Или мы все были приглушены чувством тревоги»,

— добавил стюард.

Бортпроводник также отметил, что на борту самолета было 130 пассажиров, тогда как на его рейсе в конце марта всего 14: